Grez-en-Bouère : incendie à l'usine Aprochim

Un incendie a été rapidement maitrisé vers 3 heures du matin (ce vendredi 13 octobre) à l'usine de traitement des PCB. Pas de blessés que des dégâts matériels.

C'est la porte d'un four qui a trop chauffé et qui a explosé, provoquant un début d'incendie. Les pompiers sont intervenus rapidement sur place, rappelons que le site est classé Seveso, donc sous haute surveillance des autorités. Les dégâts se concentrent sur un des halls de production.

Les services de la direction régionale de l'environnement se sont rendus sur place. Pas d'effet immédiat sur la santé des riverains assure dans un communiqué la Préfecture de la Mayenne, des prélèvements vont être effectués. Une enquête va être menée pour savoir pourquoi cet incident s'est produit. Il sera sûrement question de cet incendie ce soir lors de l'Assemblée Générale de l'association Terre et Vie d'Anjou à 20 heures 30 à la salle polyvalente de Grez-en-Bouère. Une AG en présence du directeur d'Aprochim.