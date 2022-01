Grièvement blessée par un chien en voulant protéger sa fillette

Une fillette âgée de deux ans et demi a été attaquée par un chien mercredi vers 11h rue principale, à Schweighouse-Thann (Haut-Rhin) . Sa mère en voulant la protéger à été grièvement blessée. Prise en charge par les pompiers , elle a ensuite a été héliportée par le SAMU, en urgence absolue vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Strasbourg.

Cette femme âgée de 32 ans souffre d’importante plaies aux poignets et aux mains. C'est apparemment en voulant défendre son enfant de l'attaque du chien d'un voisin qu’elle a été grièvement blessée. Sa fille âgée de deux ans et demi souffre de blessures plus légères. Elle a été transportée à l’hôpital Emile-Muller de Mulhouse.

Le chien de race "american staff" a été capturé par une équipe des pompiers et conduit à la SPA de Mulhouse. L'enquête pour déterminer les circonstances précises des faits a été confiée à la brigade de gendarmerie de Masevaux.