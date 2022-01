Grippe aviaire dans les Landes : le virus continue de se propager, 57 élevages désormais infectés

Malgré la mise en place de restrictions, le virus de la grippe aviaire continue de se diffuser dans les Landes et en particulier en Chalosse. Des abattages massifs sont ordonnés par les autorités.

Le département des Landes compte désormais 57 élevages infectés par le virus de l'influenza aviaire, soit 24 de plus que vendredi, selon un décompte établi ce mardi 11 janvier par le ministère de l'Agriculture. Sur les 102 élevages infectés en France, plus de la moitié se trouvent donc dans les Landes. Les mesures prises par les autorités pour combattre l'épidémie - abattages préventifs, limitation de la circulation des animaux et de la mise en place de nouveaux cannetons - ne suffisent pas, pour l'instant, à contenir l'épidémie.

"Nous sommes dans une situation qui est très préoccupante parce que nous voyons que le virus continue à se diffuser malgré un grand nombre de mesures de protection sanitaire prises" reconnaissait vendredi Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, lors d'un déplacement à Mont-de-Marsan.

Des abattages préventifs ont été ordonnés par les autorités dans 45 communes landaises, principalement dans le sud-ouest des Landes et notamment en Chalosse. Dans une zone allant d'Aire-sur-l'Adour à Saint-Cricq-Chalosse en passant par Hagetmau, Vielle-Tursan ou Samadet, tous les canards sont abattus, même ceux se trouvant dans des élevages qui n'ont pas été infectés. Ils sont abattus et jetés : ces canards ne seront jamais consommés, c'est la procédure.

Une situation très dure à vivre pour les éleveurs. "C'est la troisième fois que je le vis, c'est horrible" témoigne Benoît Juste, éleveur, gaveur et transformeur à Saint-Aubin (Landes). Son élevage a été abattu ce lundi. Comme de nombreux éleveurs, il souhaite que la vaccination des canards soit autorisée pour les protéger à l'avenir de la grippe aviaire. Une réunion à ce sujet est prévue ce mercredi 12 janvier au ministère de l'Agriculture.

Les zones de restriction dans les Landes

Dans les Landes, 45 communes sont en zone de protection (rouge foncé), où tous les canards sont abattus. En zone de surveillance (rouge clair), les mouvements sont fortement limités. En zone réglementée supplémentaire (orange), les mises en place de nouveaux cannetons sont interdites. Il y a aussi une zone réglementée temporaire (jaune clair) en raison d'une suspicion de foyer à Poyartin.