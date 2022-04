Grippe aviaire : le département de la Dordogne lance un plan de soutien aux producteurs

Le conseil départemental de la Dordogne veut faire sa part pour aider les éleveurs de volailles. Alors que les chiffres de la grippe aviaire donnent le tournis, avec déjà plus de 180 000 bêtes abattues en deux semaines en Périgord, toute la filière et ses plus de 700 éleveurs est en danger. Germinal Peiro, le président du département, annonce ce jeudi 14 avril un plan de soutien aux producteurs, décliné en plusieurs points. Il a vocation à aider le redémarrage de la filière après la crise.

La mesure la plus importante concerne le "développement d'une autonomie territoriale en canetons et oisons". Le département veut aider à financer l'implantation de couvoirs et d'élevages reproducteurs en Périgord. "Aujourd'hui, on est dépendants d'autres départements pour l'approvisionnement en canetons et en oisons. Je souhaite qu'on puisse les produire en Dordogne, parce qu'à chaque crise, ce sont des déplacements d'animaux entre départements qui propagent la crise sanitaire. On a lancé il y a quelques années un plan oie, avec un troupeau reproducteur. S'il en faut deux, on en mettra deux, s'il en faut trois, on en mettra trois", assure Germinal Peiro.

De nouveaux couvoirs et un abattoir dans le Sarladais

Le président du département souhaite également aider les éleveurs pour payer les investissements en installations de biosécurité pour les élevages, et développer une grande campagne de communication pour mettre en valeur leurs produits. Il veut également "accompagner la modernisation et le développement de structures d'abattage", notamment "la création d'un atelier d'abattage et de découpes en Sarladais". A court terme le département va mettre au vote le 16 mai la prise en charge à ses frais de 40% du coût des analyses d'écouvillonnage des éleveurs.

Il reste pour mettre en oeuvre ce plan à obtenir l'accord de l'Etat, sur ces domaines qui ne sont pas forcément de la compétence du Conseil départemental. "Cette filière est essentielle à l'image du Périgord, le foie gras est un produit identitaire du Périgord. Moi je suis disposé à ce que le département s'engage derrière elle", souligne Germinal Peiro.