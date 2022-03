Grippe aviaire : premiers repeuplements d'élevages à partir de fin mars dans les Pyrénées-Atlantiques

Les éleveurs de volaille des Pyrénées-Atlantiques vont pouvoir souffler un peu, après un hiver marqué par la flambée d'une nouvelle épizootie de grippe aviaire. Le virus progresse moins vite ces derniers mois, et la situation se stabilise. Seulement six foyers ont été détectés depuis début février dans le département, contre 62 rien qu'en janvier. Par conséquent la préfecture a décidé d'une levée progressive des restrictions sanitaires zone par zone dans le département.

Quatre nouveaux secteurs du département sont concernés par la levée des zones de protection, qui comprennent les commune d'Andrein, Arros-de-Nay, Arrosès, Bastanès, Bugnein, Came, Castetnau-Camblong, Gestas, Montfort, Orriule, Pontacq, Rivehaute, Saint-Vincent, Susmiou, Vielleségure. Dans ces communes, la levée des restrictions sera progressive en fonction des cas, et les premiers repeuplements pourront démarrer à la fin du mois, à partir du 29 mars. Ces communes resteront à terme en zone réglementée et sous surveillance, pour garantir le respect strict des mesures de biosécurité, comme par exemple le maintien des animaux en claustration jusqu'à la levée des zones réglementées, la visite d'un vétérinaire, et des prélèvements pour analyse virologique 21 jours suivant le repeuplement.

Mais encore faut-il que ces repeuplements soient possibles, car les volailles pour remplir les élevages viennent principalement de Loire-Atlantique, département actuellement frappé à son tour par la grippe aviaire.