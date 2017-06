Grippe aviaire: une ferme perquisitionnée à Bidache, forte mobilisation des éleveurs

A 6h du matin, les gendarmes ont bloqué la route de Bidache. A l'appel d'ELB-Confédération Paysanne des éleveurs sont venus apporter leur soutien au couvoir de la Bidouze.

Opération de gendarmerie hors du commun ce matin à Bidache. Une centaine de gendarmes mobilisés, selon les témoins sur place. A partir de 6h, mardi matin, ils ont barré la circulation sur la D936 -la route de Came- pour une perquisition au couvoir de la Bidouze. C'est le seul couvoir qui fait naitre des cnarads de la race locale "kriaxera". A l'appel du syndicat agricole ELB, une 30aine d'agriculteurs sont venus apporter leur soutien jusqu'à la fin de l’opération,vers 8h.

Mobilisation des éleveurs

Alain Lataillade, le gérant de l'EARL du couvoir de la Bidouze, et son père, ont répondu aux questions des gendarmes. Les gendarmes ont relevés les papiers et inspecté le couvoir et les machines. Ils ont constaté la présence de canetons et d'oeufs. Ils ont saisi des documents pour sa'ssurer de la traçabilité. des canetos, ce qui ne pose pas problème les éleveurs.

"Sans production on est foutus"

Le couvoir continue à tourner, malgré un arrêté préfectoral qui le lui défend, sinon les producteurs assurent qu'ils devraient mettre la clefs sous la porte. "Nos canards n'ont pas de virus, mais des anticorps contre la grippe aviaire" ajoutent-ils.