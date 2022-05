Grippe aviaire : une partie des restrictions levées en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan

Les dernières zones réglementées face au risque de propagation de la grippe aviaire sont levées, dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, ont annoncé les préfectures des deux départements dans des communiqués adressés à France Bleu Armorique. Il s'agissait de celle autour de Guipry-Messac (35), qui concernait 24 communes et celle autour des foyers de Peillac et de Saint Gravé (56), soit 23 communes. "Il n’y a donc plus de restrictions particulières aux mouvements de volailles et d’autres oiseaux captifs, et il est désormais possible de remettre progressivement en élevage des poussins. L’introduction de canetons provenant de zones réglementées reste en revanche encore interdite", soulignent les préfectures.

Le niveau de risque de grippe aviaire reste maintenu "élevé", dans les deux départements, comme dans 17 autres départements français touchés lors de l'épizootie 2021-2022. Cela implique de continuer à respecter "les mesures de biosécurité, notamment la mise à l'abri des volailles, pour les professionnels de la filière, comme pour les particuliers détenteurs d'oiseaux", poursuivent les préfectures. Des dérogations peuvent être accordées en Ille-et-Vilaine, mais uniquement pour les professionnels "pour tenir compte des potentielles atteintes au bien-être animal liées à cette mise à l'abri prolongées et à l'augmentation des températures extérieures", avec un accès à un parcours extérieur réduit dans certaines conditions.

16 millions de volailles abattues

Au total, 16 millions de volailles ont été abattues depuis novembre, dont 11 millions dans le Grand Ouest. Le ministère de l'Agriculture a annoncé le lancement de l'expérimentation de deux candidats vaccin des laboratoire Ceva Santé Animale et Boehringer Ingelheim mardi, rapporte l'AFP. Les résultats de ces tests, qui vont concerner deux lots de palmipèdes, sont attendus en 2023.