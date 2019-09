Gron : en veut-on au maire ?

Gron, Cher, France

Une maison appartenant au maire de Gron, un petit village de 480 habitants, à l'Est de Bourges, a été incendiée dans la nuit de dimanche à lundi. Un incendie criminel qui a causé de très gros dégâts. Deux jours plus tôt, cette propriété avait été vandalisée. Les volets et les portes forcées, du liquide inflammable répandu. Dimanche soir, les vandales ont terminé le travail. Le maire de Gron, en est persuadé : on lui en veut et c'est lié à sa charge de maire. Il a bien quelques soupçons qu'il faudra étayer : " Ce vandalisme, ça ne peut pas être quelqu'un qui passait dans la rue, et qui s'est dit, je vais faire le couillon, déclare Jean Moinet. Quand on est un élu, surtout dans les petites communes, on est un peu l'empêcheur de tourner en rond, celui qui va mettre des limites à certains, et ça ne plaît pas toujours. Le président du sénat, Gérard Larcher m'a confié un jour que la commune, c'était une petite république dans la grande. C'est tout à fait ça !"

La gendarmerie du Cher va effectuer des analyses notamment sur le liquide inflammable utilisé pour allumer l'incendie. © Radio France - Michel Benoit

Le maire de Gron avait prévu d'annoncer sa décision sur une éventuelle candidature à un nouveau mandat le 15 septembre, ces événements ont achevé de le convaincre de son choix : " Je n'ai vraiment pas peur, et ça me renforce dans l'idée qu'on est utile quand on est maire. Ce qui me fait le plus de peine, c'est pour mon épouse. Ce futur gite qu'elle voulait créer dans cette maison, c'était son bébé."