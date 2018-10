La Baule, France

L'accident s'est produit peu après 9 heures ce lundi matin sur la route bleue entre la sortie de Pornichet et celle de la Baule-Escoublac. Il implique un poids-lourd qui s'est retourné et un fourgon. D'importants moyens de secours ont été déployés, dont plusieurs camions de pompiers et des équipes du Samu. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur les circonstances de l'accident. Selon les pompiers, trois personnes sont blessées dont le conducteur du poids-lourd, sérieusement touché.

Gros bouchon

Très rapidement, l'accident a généré un important bouchon sur la voie rapide. Entre la sortie de Pornichet et celle de la Baule, les véhicules étaient à l'arrêt pendant plus d'une heure. Les automobilistes étaient même sortis de leurs voitures en attendant de pouvoir repartir. Vers 10h30, la circulation reprenait doucement.