Gros bouchons à hauteur de Micropolis à Besançon suite à un carambolage

Un accident impliquant 5 véhicules a eu lieu peu avant 14 heures sur la RN 57 dans le contournement de Besançon, à hauteur de la jardinerie Micropolis à Planoise. Quatre véhicules légers et un véhicule utilitaire sont entrés en collision. Les pompiers et la police sont sur place, l'accident provoque d'importants bouchons de part et d'autre.

"On était bloqué à la sortie de la deux fois deux voies direction Beure" témoigne une automobiliste, "heureusement, on a pu sortir du bouchon et emprunter les petites routes pour rejoindre la RN 83, tout était bloqué, il y avait des policiers et gendarmes partout pour tenter de régler la circulation". Mieux vaut donc éviter le secteur de Micropolis en ce début d'après-midi.