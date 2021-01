Gros "boum" entendu dans les Deux-Sèvres : il s'agit d'un avion ayant franchi le mur du son

Un gros "boum" entendu dans les Deux-Sèvres, à Niort mais aussi à Aigondigné, Melle, Chauray... vers 10h30 ce vendredi 8 janvier. De nombreux internautes l’ont relayé sur Twitter, certains racontant que "les fenêtres ont tremblé". Le bruit a aussi été entendu dans d'autres départements.

Vol programmé et autorisé

La mairie de Niort et la préfecture des Deux-Sèvres nous confirme qu’il s’agit d’un avion de chasse qui a dépassé le mur du son au-dessus de l’aérodrome de Niort.

Ce vol était programmé et autorisé par les autorités militaires à survoler Niort et ses environs. "En vol au niveau 420 (environ 14 000 mètres), il a provoqué un bruit assourdissant et un ressenti de tremblement de terre ou d’explosion selon le lieu, sur une partie de l’agglomération. Le temps froid et sec a permis à l’onde de choc de se propager rapidement et intensément", indique la mairie de Niort dans un communiqué.

Cet avion est parti du secteur de Brive pour se rendre en Bretagne.