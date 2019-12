Gros coup de vent en Creuse, beaucoup d'arbres sont couchés sur la route

Les pompiers et les gendarmes sont submergés d'appels depuis le milieu de la nuit de jeudi à vendredi : à cause des fortes rafales de vent, beaucoup d'arbres sont tombés sur les routes du département.

Les pompiers et les gendarmes reçoivent beaucoup d'appels depuis le milieu de la nuit

Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France

Tout le département est concerné : le vent souffle très fort ce vendredi 13 décembre et beaucoup d'arbres sont tombés sur les routes. Les gendarmes et les pompiers reçoivent des dizaines et des dizaines d'appels de Creusois.

Des accidents

Une voiture a fait une sortie de route à la sortie d'Ahun, vers 5h ce matin, à cause d'un arbre couché sur la chaussée.

Une voiture est coincée entre deux arbres à l'entrée de Boussac en venant de Clugnat. La route est coupée.

Des arbres couchés sur la chaussée

Entre Gouzon et Boussac, six kilomètres avant Boussac, un sapin est couché, il bloque les deux voies. Il se trouve sur la sortie Richeboeuf en venant de Montluçon.

À Cressat, un poteau électrique a chuté, il est retenu par les fils et pend au-dessus de la route. Deux camions sont immobilisés à cet endroit.

Impossible de circuler entre Chambon-sur-Voueize et Évaux-les-Bains.

Entre Ladapeyre et Ajain, un arbre barre le passage dans un virage.

Quelques coupures d'électricité

Des auditeurs nous ont aussi signalé des coupures d'électricités autour de Saint-Marc-à-Frongier et près de Gentioux, dans la vallée du Chandailloux.