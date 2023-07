Gros coup de vent en Seine-Maritime et dans l'Eure, des retards à prévoir à la SNCF

De fortes rafales de vent se sont abattues en Seine-Maritime et dans l'Eure, dans la nuit de mardi à mercredi. Des arbres sont tombés sur les routes, des branchages également sur la chaussée.

Des retards à prévoir à la SNCF

A Vernon, aux alentours de 22h45, un obstacle est tombé sur les voies chemin du halage, sur la ligne Paris-Le Havre, dans le sens Paris-Rouen. Sept pompiers ont été mobilisés, ainsi que des agents de la SNCF.

Toujours cette nuit, un arbre est tombé cette nuit sur une caténaire entre Maromme et Malaunay. La circulation reprend progressivement entre Rouen et Yvetot, et entre Rouen et Dieppe dans les deux sens.

Du côté de Bourg-Achard, rue Coquelin, c'est un bâtiment vide dont la toiture a été arrachée. Un bâtiment de 300 mètres carrés qui appartient à la communauté de communes. Quatre pompiers ont été sur place. Quelques inondations ont également été relevées, selon le SDIS 27.

Il n'y a pas de blessés à déplorer dans les deux départements, précisent les secours.