Gros coup de vent sur Balaruc-le-Vieux, quelques dégats

Un gros coup de vent a provoqué quelques dégâts sur une zone d'activité de Balaruc-le-Vieux (Hérault) dans la nuit de jeudi à vendredi. Le maire évoque une mini tornade très localisée.

Le vent a soufflé très fort dans la nuit de jeudi à vendredi à Balaruc-le-Vieux, provoquant quelques dégâts dans la zone industrielle. Les tôles du toit de la jardinerie Baobab se sont envolées. Quelques voitures ont aussi été endommagées. Il n'y a pas de blessé.

Le maire de Balaruc-le-vieux, Norbert Caplin évoque une mini-tornade :

"Cela a démarré sur la jardinerie avec des vitres de la serre qui ont été arrachées et qui se sont projetées sur plusieurs voitures, le portail de l’hôtel Floréal a été endommagé, tout comme une ou deux villas. C'était impressionnant et surtout très localisé, cela a du se passer entre 4h et 5h du matin. Heureusement que c'était en pleine nuit, car sinon, au vu des dégâts, je pense que nous aurions eu des blessés"