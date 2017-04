Un auto-stoppeur agresse un automobiliste avec un couteau, à Beure

Ce mardi matin un automobiliste de 46 ans a été agressé par un auto stoppeur qui le menaçait avec un couteau sur la commune de Beure (Doubs). Le conducteur a pu s'enfuir. Après une journée de recherches, les gendarmes ont pu arrêter un suspect de 28 ans à Besançon.

Ce mardi matin 25 avril, vers 7h un automobiliste de 46 ans décide de prendre un auto stoppeur qui souhaite aller à Saône. Mais lors du trajet le passager demande à être déposé plus loin. Le conducteur refuse, et aussitôt il est menacé par un couteau. L'auto stoppeur est assis à l'arrière, alors "profitant d'une opportunité et gardant son sang froid" racontent les gendarmes, le conducteur réussit à s'enfuir. Il abandonne sa voiture sur place et donne rapidement le signalement de son agresseur à la gendarmerie.

Les recherches sont lancées dès la fin de matinée dans le secteur de Beure, une trentaine de militaires de la compagnie de Besançon, une équipe cynophile de Valdahon et l'hélicoptère de la section aérienne de Dijon sont mobilisés.

Un dispositif impressionnant, qui a inquiété les habitants de Beure. "La rue de Besançon, c'est tout bleu depuis ce matin" raconte un homme devant le bureau de tabac, en milieu d'après-midi. Plusieurs voitures de la gendarmerie, des militaires positionnés à intervalle régulier sur toute une portion de la rue ... Et l'hélicoptère qui passe et repasse, toujours très bas.

A la mairie, le téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis le début des opérations de recherche ce matin. Les gens voulaient savoir. "Il y a une crèche juste à côté de la mairie, alors il y a eu plusieurs familles inquiètent qui nous ont demandé ce qu'il se passait" confie une secrétaire de mairie.

Finalement, les gendarmes interpellent vers 16h30 un homme de 28 ans, originaire de Besançon.