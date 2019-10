Gros déploiement de pompiers pour un incendie dans un silo à Montbert

Montbert, France

De nombreux pompiers ont été déployés ce jeudi soir à Montbert, au sud de Nantes. Ils sont intervenus pour éteindre un incendie dans un silo agricole de 50m3 qui contenait des graines de tournesol.

Un processus pendant lequel il y a des risques d'incendie

Le feu a pris pendant le séchage de 21 tonnes de graines de tournesol. C'est un processus qui dure entre quatre et six heures pendant lesquelles il y a un risque d'incendie, puisque quand la température monte, l'huile de tournesol risque de prendre feu. Et c'est ce qui s'est passé.

Le gérant voient les flammes depuis chez lui

Le gérant de l'entreprise a vu les flammes qui s'échappaient du silo depuis cher lui. Il s'est précipité pour essayer de les éteindre avec un extincteur mais sans y arriver. Il s'est légèrement blessé aux mains.

Pas de pollution

Vu les risques, notamment de propagation aux deux silos voisins, 35 véhicules de pompiers ont été envoyés pour éteindre le feu. Ce qui a été le cas au bout de deux heures. Des pompiers sont ensuite resté sur place pour vérifier que le feu ne reparte pas. Cet incendie n'a entraîné aucune pollution précisent les gendarmes.