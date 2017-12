Cette conductrice blessée aura donc attendu les secours pendant 5 heures dans sa voiture.

Cette femme de 24 ans a contacté les pompiers vers 3 heures ce mardi pour dire qu’elle avait fait une sortie de route, avec des tonneaux, et qu’elle était coincée dans son véhicule après avoir été projetée sur la banquette arrière. Malheureusement, les pompiers n'ont pas réussi à la localiser, et son portable ne répondait plus.

Un gros dispositif de recherche a donc été déployé entre Le Barcarès et Rivesaltes : pompiers, gendarmes, agents des routes et hélicoptère ont ratissé le secteur pour tenter de repérer sa Nissan blanche.

L’opérateur de téléphonie Bouygues a également fourni son aide pour localiser l’appel.

Le véhicule accidenté a finalement été retrouvé un peu avant 8 heures. Par chance, la conductrice n'était que légèrement blessée.