Gros dispositif de recherche pour un kayak retourné au large de Saint-Martin-de-Bréhal

Saint-Martin de Bréhal, Bréhal, France

Dimanche vers 14h30, une vedette signale au Cross Jobourg la découverte d'un kayak retourné et vide, à la dérive au large de Saint-Martin-de-Bréhal, sur la côte ouest du département. Immédiatement, le Cross Jobourg engage des moyens dans les airs et sur mer : l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile, et 3 canots de sauvetage des stations de St-Martin-de-Bréhal, Hauteville-sur-Mer et Agon-Coutainville. La vedette qui a découvert le kayak vide et retourné participe aussi aux recherches. Rapidement, une pagaie puis une casquette sont retrouvées.

Une pagaie et une casquette retrouvées

Dans l'après-midi, l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale remplace Dragon 50. Un catamaran et une vedette à moteur viennent renforcer le dispositif. Ils ont répondu à un message de détresse envoyé par le Cross. Dans le même temps, des recherches sont effectuées à terre, notamment dans les moulières difficiles d'accès. Des patrouilles de gendarmerie tentent d'identifier la personne susceptible d'être disparue. Mais aucune disparition n'est signalée. Vers 20h45, faute d'inquiétude formulée, les recherches sont arrêtées. L'enquête de gendarmerie reste ouverte.

La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord qui insiste sur le fait que'"il est nécessaire pour les usagers de la mer de marquer leur matériel". "Dans le cadre d'un sauvetage ou pour toute autre raison, des pratiquants de loisirs nautiques peuvent être contraints d'abandonner leur matériel. La découverte d'un matériel marqué permet au CROSS de l'identifier rapidement et de maximiser l'efficacité des recherches en facilitant le sauvetage des personnes en danger. Cela permet également de _lever le doute sur un péril et évite ainsi la mise en place d'un dispositif de recherche en mer et sur la côte très conséquent mais inutile_", ajoute la préfecture maritime.