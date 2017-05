Gros excès de vitesse pour deux motards périgourdins

Deux hommes originaires de Périgueux ont été contrôlés en excès de vitesse à Biras sur la D939 ce jeudi 25 mai.

Deux motards de Périgueux de 22 et 47 ans ont été flashés par les gendarmes à Biras entre Brantôme et Château-L’évêque sur la D939 ce jeudi 25 mai alors qu'ils étaient en excès de vitesse. Le premier a été contrôlé à 155 km/h au lieu de 90. Le second à 167 km/h. Les deux hommes ont perdu leur permis pour six mois et ils devront s'acquitter d'une grosse amende.

Les gendarmes ont relevés 13 excès de vitesse en moins de trois heures dans le secteur.