Gros incendie au camp militaire de Bitche

Un gros incendie a ravagé plus de cinquante hectares de broussaille de jeudi en fin d'après-midi à Bitche. Il n'y a pas de blessé et aucune habitation n'est menacée.

Bitche, France

L'incendie ne pouvait pas être maîtrisé ce jeudi soir par les 40 pompiers sur place, parce que la zone est interdite : il s'agit du champ de tir de l'armée dans le camp militaire de Bitche. Le feu s'est déclaré vers 17h30, cinquante hectares de végétation ont brûlé, "on laisse faire en attendant que le feu puisse être attaqué" expliquent un pompier. La végétation en flamme est dite "basse", il s'agit de fougères et d'arbustes de quelques centimètres.

A l'origine un exercice de tir?

Aucune victime n'est à déplorer et les dégâts sont minimes. Il n'y a pas d'habitation menacée et heureusement le vent était faible ce jeudi soir. Un exercice de tir est sans doute à l'origine de l'incendie "cela arrive plusieurs fois pas an".