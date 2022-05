Gros incendie cette nuit aux Caves Byrrh de Thuir mais les immenses cuves intactes

Un important incendie s'est déclaré cette nuit à Thuir au sein des prestigieuses caves Byrrh. Heureusement personne n'a été blessé. Les gigantesques cuves en chênes et les affiches Byrrh n'ont pas non plus été touchées.