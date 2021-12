Gros incendie chez Promod en plein centre-ville de Dijon

Un impressionnant dégagement de fumée ce samedi en fin de matinée rue de la Liberté. En cause un incendie chez Promod en plein coeur de Dijon. Le magasin donne aussi sur la place François-Rude, les pompiers qui sont sur place ont bouclé le secteur et évacué une vingtaine de personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Selon un témoin on sent l'odeur caractéristique de l'incendie "jusque dans les magasins avoisinants". Présent sur place le reporter de France Bleu Bourgogne confirme "les pompiers sont toujours sur place et ça sent très fort le plastique brûlé" commente-t-il peu avant 13h.

Un incendie d'origine accidentelle

Selon la police ce sinistre serait d'origine accidentelle, le feu aurait pris au niveau des réserves. Peu après 12h30, un responsable des pompiers au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or (SDIS 21) expliquait que "tous les clients et le personnel ont été évacués avant notre arrivée, il n'y a pas de victimes pour l'instant". Une vingtaine de personnes au total, se trouvait à l'intérieur de la boutique lorsque le feu s'est déclaré.

Selon notre reporter présent sur place le feu a pris vers midi dans ce magasin Promod au centre-ville de Dijon © Radio France - Alexandre Lepère

Les équipes de ERDF sont elles aussi à pied d'oeuvre devant ce magasin Promod au centre-ville de Dijon © Radio France - Alexandre Lepère

Un incendie ravage les réserves du magasin Promod rue de la Liberté à Dijon depuis midi ce samedi matin © Radio France - Dimitri Morgado

Côté matériel les pompiers ont mobilisés deux fourgons incendie, un véhicule grande échelle, une ambulance et des moyens de commandement venus de la caserne Dijon-Transvaal, 23 hommes en tout sont mobilisés. Selon notre reporter le feu a pris vers midi et "les équipes d'ERDF sont mobilisées actuellement sur une entrée du magasin". La responsable de la boutique évoque quant à elle "les flammes (qui) se sont propagées à l'ensemble du magasin".

