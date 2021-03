Gros incendie dans la nuit à Pons : des pensionnaires d'un EHPAD ont dû être déplacés

Un important incendie a touché trois maisons dans le centre ville de Pons, dans le sud Charente-Maritime, dans la nuit de vendredi à samedi. 4 pensionnaires d'un EHPAD voisin ont dû être déplacés et trois personnels hospitalisés.

Un important incendie dans la nuit de vendredi à samedi (27 mars) a nécessité l'intervention d'une quarantaine de pompiers en centre-ville à Pons, dans le sud de la Charente-Maritime. Un EHPAD situé à proximité, a dû mettre 4 pensionnaires à l'abri. Un voisin a été évacué et relogé. Il n'y a pas eu de blessé.

Pompiers de Charente-Maritime luttant contre un incendie (photo d'illustration) - SDIS17

Le feu est parti peu avant 1h30 d'une maison de deux étages, 3 rue du Président Roosevelt à Pons. L'incendie a traversé le toit et s'est rapidement propagé aux deux maisons mitoyennes. 10 engins provenant de 6 centres de secours et une quarantaine de pompiers ont lutté contre les flammes pendant plusieurs heures. "Pas de blessé dans les habitations concernées, un seul voisin qui était sorti a été relogé par les services de la commune" témoignait ce matin sur France Bleu La Rochelle, le capitaine des pompiers Hervé Robert chef du centre de secours de Jonzac, et commandant les opérations sur le terrain cette nuit là.

4 pensionnaires sur les 89 ,d'un EHPAD , situé à proximité, ont dû également être déplacés au sein même de l’établissement pour éviter de respirer les fumées. Trois personnels ont en outre été pris en Charge par les pompiers, car ils avaient inhalé des fumées toxiques. Ils ont été conduits par sécurité à l'Hôpital de Saintes d'où ils sont ressortis.