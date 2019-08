Gros ralentissements sur l'A20

On roule au pas ce samedi matin par endroits sur l'autoroute A20, dans le sens Paris - Toulouse. Un bouchon s'est formé au niveau d'Argenton-sur-Creuse. Plus loin, c'est en Haute-Vienne une déviation est temporairement mise en place en raison d'un accident.

Centre, France

C'était annoncé : les routes sont chargées ce samedi. On note plusieurs ralentissements ce samedi sur l'A20, dans le sens nord-sud. Au niveau d'Argenton-sur-Creuse, on roule au ralenti. Plus loin, en Haute-Vienne, un accident créé un gros bouchons.

Un camion sur la bande d'arrêt d'urgence à Argenton-sur-Creuse

Si vous circulez dans le secteur d'Argenton-sur-Creuse, il y a de forts ralentissements sur l'autoroute. En cause : un camion arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Le conducteur s'est stationné là, pour faire une petite pause, selon les gendarmes. La situation devrait revenir à la normale d'ici la fin de la matinée, mais prudence dans le secteur. On note environ 5 km de bouchons en fin de matinée.

Une déviation en Haute-Vienne

Toujours sur l'A20, en Haute-Vienne, un accident s'est produit entre trois véhicules, au niveau de Sainte-Hilaire Bonneval. Un bouchon de près de 10km s'est formé. Une déviation a été brièvement mise en place, un peu avant 11 heures, pour permettre aux automobilistes d'éviter le secteur. Les ralentissements devraient se prolonger au moins jusqu'à 16 heures.