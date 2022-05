Gros ralentissements sur l'A33 dans le Grand Nancy après un accident dans la descente du grand canyon

Le trafic est fortement perturbé sur l'A33 ce mercredi après-midi suite à un gros accident dans la descente d'Houdemont, impliquant un motard et six automobiles.

De gros ralentissements ce mercredi après-midi sur l'A 33 dans le Grand Nancy au niveau de la descente d'Houdemont aussi appelée "grand canyon". En cause, un accident impliquant un motard et six automobilistes survenu vers 15h40 dans le sens Nord-Sud.

A33 fermée au niveau de Brabois

Un accident qui ne permet de circuler sur aucune voie, d'où la décision des autorités de fermer l'A33 dans ce sens et de faire sortir les automobilistes à Brabois via une déviation. Les secours sont sur place pour venir en aide aux victimes de l'accident. Le motard souffre d'une fracture et a été évacué vers l'hôpital central de Nancy. Un automobiliste a été pris en charge, choqué par l'accident.

Peu avant 16 heures, le bouchon remontait quasiment jusqu'à la prise d'autoroute à la jonction avec l'A31. Il est conseillé d'éviter le secteur.

