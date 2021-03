Grosse bagarre devant le CHU Pellegrin de Bordeaux, 15 jeunes interpellés

L'opération de police était impressionnante, ce vendredi, vers 18 heures, à l'arrêt de tram devant le CHU Pellgrin à Bordeaux. 12 équipages de police sont intervenus pour mettre fin à une impressionnante bagarre. Elle avait commencé par opposer deux jeunes, à coups de poing, avant que de nombreux autres ne s'en mêlent. Bilan, deux jeunes de 15 ans légèrement blessés par des coups de poing, et 15 jeunes, tous âgés d'entre 15 et 18 ans interpellés et placés en garde à vue pour la nuit.

Tous ont été libérés ce samedi matin après avoir passé la nuit à l'hôtel de police. Aucune arme n'a été utilisée dans la bagarre, mais une enquête préliminaire a été ouverte pour déterminer les responsabilités de chacun.