Grosse chaleur et sécheresse : seize hectares d'orge détruits par un incendie aux Maillys

Alors que les moissons ont déjà débuté pour l'orge avec quelques journées d'avance en Côte-d'Or, le feu est allé plus vite que les agriculteurs dans un champs des Maillys dans la plaine de Saône. Phénomène classique, ce sont des étincelles sans doute provoquées par le frottement de la barre de coupe de la moissonneuse sur une pierre qui ont propagé le feu. La sécheresse et les grosses chaleurs de cette fin de semaine ont facilité les choses. Les flammes ont parcouru seize hectares détruisant sur leur passage des récoltes d'orge sur pied.

De gros moyens déployés

Les pompiers de Côte-d'Or ont été appelés vers 12h30 pour éteindre cet incendie. 19 Sapeurs ont été dépêchés sur place, venus des centres d'Intervention et de Secours de Genlis, de Brazey-en-Plaine, Dijon Nord, Saint-Jean et même du département voisin du Jura (Dole). Entre temps, des agriculteurs ont utilisé des engins pour retourner la terre à l'abord des parcelles voisines et couper la propagation du feu. Heureusement, cet incendie n'a fait aucun blessé.

Les risques d'incendie sont très élevés alors que la nature souffre déjà de la sécheresse et que cette fin de semaine s'annonce avec des températures caniculaires.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix