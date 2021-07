Grosse coupure de courant dans le centre-ville et sur l'île de Nantes ce jeudi midi

Une partie du centre-ville et de l'île de Nantes s'est retrouvée sans électricité ce jeudi midi. La coupure a duré environ une heure, entre 13h30 et 14h30, et a provoqué une fin de service "épique".

La coupure de courant est arrivée au plus mauvais moment pour les restaurateurs du centre-ville et de l'île de Nantes ce jeudi : à la fin du déjeuner. Plusieurs restaurateurs décrivent donc une fin de service épique. Une grosse coupure puisque donc elle a concerné plusieurs quartiers nantais. D'après Enedis, le quai François Mitterrand, le quai de Turenne, l'Allée Brancas, une partie de la place du Commerce, la place Ricordeau et la place Royale notamment ont été touchées.

750 clients touchés

Il y a eu un problème au niveau du réseau moyenne tension, du réseau 20.000 volts explique Enedis. Lequel ? En début d'après-midi, ce jeudi, Enedis ne pouvait pas répondre, les techniciens étant encore sur place pour identifier la panne et la réparer. Sans attendre, l'électricité a pu être rétablie partout dès 14h30. Au total, 750 clients ont été touchés.

On n'a pas pu servir les desserts et les cafés pendant la coupure

Célestin, gérant du Bouillon du Commerce, raconte : "la fin de service a été un peu épique. Avec la coupure d'électricité, on a été obligé de garder les frigos fermés parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Il y a quelques plats qu'on a envoyé limite limite, on n'a pas pu servir les desserts ni les cafés dans ce laps de temps, mais au final tout s'et plutôt bien passé. On s'est adapté et les clients ont été compréhensifs."