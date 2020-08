Grosse frayeur pour 4 plaisanciers au large de Porquerolles

Alors que leur vedette est en train de couler au large de Porquerolles, les 4 plaisanciers sautent à l'eau et réussissent à rejoindre la rive à la nage. Sains et saufs, ils ont été récupérés par un bateau de la station SNSM de l'île. Les gendarmes maritimes sont également intervenus.

Grosse frayeur lundi soir pour les 4 passagers d'un bateau victime d'une voie d'eau au large de Porquerolles. Comme l'eau monte rapidement dans leur vedette, ces 4 adultes préfèrent sauter à la mer. Ils réussissent à regagner la rive à la nage... avant même que les secours ne soient sur zone. Tout s'est joué en un quart d'heure.

Les secours sur zone en 17 minutes

A 21H30, un des passagers, affolé, appelle le CROSS Med : le bateau, sur lequel il est embarqué avec 3 autres adultes, est en train de couler. Au moment de l'appel, il y a déjà 50 cms d'eau dans la vedette. Problème : l'homme ne sait pas se situer précisément ; il indique juste être au large de Porquerolles, mais n'en sait pas plus. Le CROSS Med lui envoie un SMS pour pouvoir le localiser. Dix-sept minutes plus tard seulement, la SNSM de Porquerolles et le bateau côtier de la Gendarmerie maritime sont sur zone, au large du Cap des Mèdes, au nord-est de l'île.

Sains et saufs, les passagers sont secourus par la SNSM

Les 4 passagers eux ne sont déjà plus sur le bateau, ils ont sauté à l'eau et réussi à rallier la rive à la nage. Sains et saufs, ils sont récupérés par le zodiac de la SNSM qui les ramène sur le port de Porquerolles. Leur vedette, elle, a complètement coulé. La Préfecture Maritime de la Méditerranée précise qu'il n'y a pas de risque de pollution.

Dans un communiqué, la Préfecture Maritime rappelle quelques règles de prudence et précise qu'il faut notamment "connaître la zone dans laquelle on navigue et savoir se localiser".