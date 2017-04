Grosse frayeur pour deux skieurs de pentes raides dans le massif de la Vanoise

Deux skieurs de pentes raides se sont fait peur ce samedi dans le massif de la Vanoise en Savoie. Bloqués suite à une erreur d'itinéraire, ils doivent leur salut à la gardienne d'un refuge qui a pu donner l'alerte.

Deux amateurs de pentes raides se sont fait une belle frayeur ce samedi sur les hauteurs de Pralognan dans le massif de la Vanoise. Ces deux skieurs belges et hollandais, très expérimentés, se sont trompés d'itinéraire à la pointe Mathews, proche de la Grande Casse, le plus haut sommet du massif. Ils se sont retrouvés totalement bloqués à plus de 3000 mètres d'altitude, sur une pente inclinée à 50 degrés.

La gardienne d'un refuge donne l'alerte

Sans réseau téléphonique pour appeler à l'aide, et après avoir fait en vain des signes à un hélicoptère de passage, les deux hommes doivent finalement leur salut à la gardienne du refuge de la Leisse, qui, les voyant en difficulté, a déclenché les secours. "Ils étaient équipés pour éventuellement descendre en rappel" explique un secouriste du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Modane, "mais ils auraient passé une journée difficile". Déposés au niveau du refuge par l’hélicoptère du PGHM, les deux skieurs de l'extrême ont pu ensuite continuer leur chemin à ski.