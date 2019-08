Incendie de Lablachère : les forestiers-sapeurs contraints d'abandonner leur véhicule dans les flammes

Lablachère, France

L'incendie de Lablachère en Ardèche a été très vif ce mardi après-midi : le vent, les épines de pins sèches au sol ont facilité sa propagation et les sautes de feu.

Un véhicule des forestiers-sapeurs piégé dans les flammes

Un véhicule des forestiers-sapeurs s'est retrouvé piégé. Nicolas Maneval, adjoint au chef d'unité des forestiers-sapeurs, raconte : "Tout est allé très vite quand le véhicule s'est retrouvé coincé. Il faut imaginer qu'ici il y avait de la végétation, des sautes de feu, un vent assez important donc les agents ont dû quitter le véhicule en urgence quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas le sortir. Ils ont évacué par derrière, derrière nous là, dans un champ de vignes."

"L'émotion est importante. Il y a une peur pour les collègues"

C'est la première fois que les forestiers-sapeurs de l'Ardèche perdent un véhicule dans ces circonstances, affirme Nicolas Maneval : "L'émotion est importante. Il y a une peur pour les collègues, ils étaient pris au milieu de l'incendie, avec un feu assez violent, des sautes un peu de partout. Donc on a quand même peur pour les collègues. Ma première intention, c'est de leur trouver une sortie. La sortie, on l'a trouvée derrière. Déjà, on était plus en sécurité. Après on a vu qu'on ne pouvait pas sortir le véhicule, c'était trop tard."

Le véhicule calciné des forestiers-sapeurs après l'incendie de Lablachère en Ardèche © Radio France - Nicolas Joly

Nicolas Maneval ajoute qu'"il n'y a absolument aucune erreur de la part des forestiers-sapeurs. Les règles de sécurité ont été respectées. Les véhicules se sont engagés sur une zone dégagée. Après voilà, le feu est monté en puissance."

Cette image de voiture calcinée montre bien la violence de l'incendie et les risques auxquels sont exposés pompiers et forestiers-sapeurs. L'incendie de Lablachère n'a pas fait de blessé parmi les secours. Trois pompiers ont été incommodés par les fumées et mis au repos.