Grosse opération anti-drogue à Perpignan, 20 personnes en garde à vue

Ce lundi matin, des dizaines de policiers se sont déployés dans plusieurs quartiers de Perpignan pour une spectaculaire opération anti-drogue. A 6 heures, les portes de plusieurs logements ont été fracassées et une vingtaine de personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Des armes auraient également été saisies. L’opération a mobilisé une centaine de fonctionnaires de la PJ, du Raid et de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention).

Selon une source policière, l’enquête diligentée par une juge d'instruction de Marseille, porte sur un vaste trafic de drogue sur fond de rivalité entre deux bandes. Parmi les personnes interpellées, se trouvent une dizaine de trafiquants présumés, mais aussi plusieurs ressortissants des pays de l’est (Bulgarie, Roumanie). Ces derniers sont soupçonnés d’avoir été recrutés pour servir « de garde du corps » et « d’hommes de main ». Usant de la force et de la menace, ils auraient notamment permis à leurs "patrons" de prendre le contrôle de plusieurs points de vente de drogue, au détriment d'une autre bande de malfaiteur.

Ces individus sont notamment soupçonnés d’être impliqués dans une violente rixe, début février, sur la Place Cassanyes de Perpignan. Plusieurs individus s’étaient affrontés à coups de barres de fer et de sabres japonais, ce qui avait provoqué une vive émotion dans le quartier. Ce mardi en début d'après-midi, les gardes à vue étaient toujours en cours.