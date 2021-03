Grosse opération anti-drogue dans la cité de la Savine à Marseille : 17 personnes mises en examen

Pas moins de 250 policiers ont participé au démantèlement d'un trafic de drogue dans la cité de la Savine à Marseille cette semaine. Au total 19 personnes ont été placées en garde à vue, et 11 d'entres elles sont en détention provisoire.

414 kilos de résine de cannabis, 51 kilos d’herbe de cannabis et 1,229 kilos de cocaïne ont été saisis

414 kilos de résine de cannabis, 51 kilos d’herbe de cannabis, 1,229 kilos de cocaïne, 308 330€, des vêtements de luxe pour une valeur de 68 605€, un fusil à pompe et deux armes de poing : c'est la grosse saisie de la police à Marseille cette semaine.

Une opération d’interpellations d’ampleur a été déclenchée le 9 mars dernier. Pas moins de 250 policiers ont démantelé ce réseau implanté dans la cité de la Savine, dans le 15ème arrondissement. 19 personnes ont été placées en garde à vue. 17 d'entre elles ont été déferrées et mises en examen. Cinq sont placés sous contrôles judiciaires (les prête-nom et les femmes des trafiquants), onze sont placés en détention provisoire et une demande un débat différé.

Dans son communiqué le parquet de Marseille fait état d'un "sentiment d'impunité et de toute-puissance" de la part du réseau de trafiquants. Sur les murs de la cité de la Savine, une affiche est placardée. On peut y lire :