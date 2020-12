Dijon : grosse opération anti stupéfiants dans le quartier des Grésilles

Plus d'une centaine de policiers et CRS ont investit ce jeudi après-midi le quartier des Grésilles à Dijon. Ils ont mené une opération anti-stupéfiants et anti-délinquance qui s'est soldée par la saisie de drogue et d'une moto qui servait à des rodéos dans le quartier.