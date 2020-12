Grosse opération anti-stupéfiants des gendarmes d'Ille-et-Vilaine

L'enquête sur ce trafic de stupéfiants a débuté il y a quelques mois et les gendarmes sont passés à l'action mardi dernier, le 15 décembre. Ils étaient 106 en Ille-et-Vilaine, 24 dans l'Oise et ils ont interpellé simultanément dix personnes agées de 17 à 51 ans qui ont été placées en garde à vue.

Des perquisitions fructueuses

Lors des perquisitions à Cesson Sévigné, Chantepie, Rennes, Bruz, Balazé et Chartres de Bretagne, les gendarmes ont saisi plus de 31 kilos de résine de cannabis, 519 litres de protoxyde d'azote autrement dit de gaz hilarant, mais aussi 10 000 euros en liquide et des armes de poing et d'épaule.

Une première condamnation ce vendredi

Un homme de 21 ans a été condamné ce vendredi 18 décembre par le tribunal correctionnel à douze mois de prison dont quatre avec sursis. Quatre autres hommes ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès. Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense et seront donc jugés le 22 janvier prochain. Deux femmes seront convoquées ultérieurement devant la justice, une autre mineure fait l'objet d'une mesure alternative. Deux personnes ont par ailleurs été libérées sans poursuites.