Grosse panne de téléphone et internet en Seine-Saint-Denis après un accident de chantier

Plusieurs centaines de clients sont toujours privés d'internet et de téléphone ce lundi. Orange travaille toujours a rétablir le réseau dans les cinq villes de Seine-Saint-Denis touchées par l'accident. Des câbles fibre ont été accidentellement coupés, vendredi, sur un chantier à Aubervilliers.

Seine-Saint-Denis, France

Ce lundi matin, "après que les techniciens aient travaillé sans discontinuer depuis vendredi et dans des conditions météorologiques très difficiles", explique Orange dans un communiqué, "c’est 86 % du parc fibre qui est rétabli, 100% des services Internet et 91% des services mobiles Data rétabli".

Mais au plus fort de l'incident, 22.000 lignes Orange étaient hors service dont 2.000 clients professionnels de l'opérateur.

Aubervillers, Saint-Denis, La Courneuve, Roissy-en-France et Tremblay-en-France

Vendredi après-midi, une entreprise de travaux publics a en fait, accidentellement coupé "27 câbles fibres", confirme Orange, sur un chantier à Aubervilliers. Conséquence : des coupures des services de téléphonie et d'internet ainsi que "près de 100.000 lignes mobiles 3G et 4G" continue l'opérateur, dont le parc des expositions de Villepinte où avait rendez-vous des dizaines d'exposants, ce week-end, pour le salon "Maison et objet". Le parc a été raccordé en priorité dès samedi matin selon Orange.

Pour les autres clients des villes impactées, Aubervilliers, Saint-Denis, La Courneuve, Roissy-en-France et Tremblay-en-France, le rétablissement prend du temps. Dimanche après-midi, 9 câbles avaient été raccordés et Orange estime à mercredi matin, le retour complet à la normale.