Grosse saisie de drogue et de téléphones portables dans les cellules de la prison de Roanne

Roanne, France

Les surveillants ont découvert 234 grammes de résine de cannabis, quatre grammes d’herbe, 56 grammes de cocaïne et de crack, 33 grammes d’héroïne brune et 160 cachets d’héroïne. ainsi que dix téléphones portables, six cartes SIM, six chargeurs, quatre cartes Micro SD, un pistolet à colle, et une montre connectée.

Un véritable inventaire à la Prévert, mais qui correspond à la réalité des prisons aujourd'hui.

Les gardiens sont très réalistes sur le sujet, ils savent que malgré leur vigilance, il y a pas mal de choses illégales qui passent sous le manteau pour alimenter des petits trafics à l'intérieur de l’établissement.

Ils sont aussi très conscient que ces objets et cette drogue, c'est aussi parfois une soupape de sécurité à l'enfermement des détenus. Mais ils réclament toute de même des opérations coups de poings plus fréquentes pour juguler ces trafics et détecter des objets qui pourraient se retourner contre eux.

Lors de ce contrôle aucune arme ou objet dangereux n'a été trouvé et c'est tant mieux.

Ce qui peut en revanche surprendre, c'est que cette fouille détaillée a été faite dans une dizaine de cellules seulement sur les presque 200 que compte le centre de détention. Jean Louis Picornell, le responsable du syndicat UFAP- UNSA justice à Roanne constate tout de même que les cellules visitées ont été ciblées pour la circonstance avec des détenus soupçonnés de ces trafic de drogue, ce qui explique sans doute l'importance des quantités saisies.