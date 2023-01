Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble : Bernard Bensaid et le groupe AVEC mis en examen

Le PDG du groupe AVEC, qui siégeait jusqu'ici au conseil d'administration du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (GHM), a été mis en examen ce mercredi soir. Bernard Bensaid avait été interpellé lundi matin à Paris , avant d'être transféré à Grenoble pour y être entendu par la Police judiciaire. Par ailleurs des perquisitions ont été menées, toujours lundi, chez Bernard Bensaid ainsi qu'au siège du groupe AVEC à Vincennes en région parisienne. Après deux jours de garde à vue, le dirigeant d'entreprise a donc été présenté ce mercredi au parquet de Grenoble, puis aux deux juges d'instruction qui vont désormais diriger l'enquête. Ils l'ont mis en examen pour "prise illégale d'intérêts" et "détournement de fonds publics" a indiqué ce mercredi soir dans un communiqué François Touret-De Courcy, procureur adjoint. L'enquête porte sur des transferts d'argent entre le GHM, établissement de santé privé d'intérêt collectif, et la société commerciale AVEC.

Prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics

En ce qui concerne la prise illégale d'intérêts, il est reproché à Bernard Bensaid "la signature d’une convention de prestation de services entre la société AVEC et l’UMG-GHM ayant généré une facturation de 4.212.335 euros". Pour ce qui est du détournement de fonds publics, il lui est lui reproché d'avoir "fait percevoir par la société anonyme DOCTEGESTIO devenue AVEC la somme de 6,4 millions d'euros provenant de l'UMG-GHM, par l'intermédiaire de la mutuelle DOCTOCARE." Ce transfert avait été effectué sous la forme d'un prêt.

"Interdiction de gérer et diriger" le GHM

La société AVEC, spécialisée dans l'immobilier et la gestion de structures médico-sociales, a également été mise en examen en tant que personne morale pour recel de ces deux infractions. Son PDG Bernard Bensaid a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser une caution d'un million d'euros "et interdiction de gérer et diriger l'UGM-GHM, tout établissement de santé privé d'intérêt collectif et toute personne morale de droit public".