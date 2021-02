Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble : un recours a été déposé contre l'arrêté de Christophe Ferrari

Nouveau tournant dans l'affaire du Groupe Hospitalier Mutualiste (GHM) de Grenoble. Le propriétaire actuel des murs, la société civile immobilière (SCI) de la Mutualité de l'Isère, vient de déposer un recours devant le tribunal administratif de Grenoble.

Bras de fer entre la métropole et les propriétaires des murs

La juridiction confirme avoir enregistré officiellement ce recours ce mardi. Cette action vise à s'opposer à l'arrêté de Christophe Ferrari, président de Grenoble Alpes Métropole. Cet arrêté du 20 janvier 2021 demandait la préemption du bâtiment du GHM. En clair, la métropole souhaitait racheter le bâtiment.

Christophe Ferrari était d'ailleurs l'invité de France Bleu Isère le lundi 25 janvier, il avait déclaré : "Nous voulions que le GHM reste dans cet esprit mutualiste ou d'économie sociale et solidaire. Doctegestio est une société commerciale [....] nous préemptons pour reposer le débat".

Bernard Bensaid estime que la préemption "bloque le système"

Après cette déclaration, Bernard Bensaid, le président de Avec (ex-Doctegestio), avait également pris la parole sur les ondes de France Bleu Isère, le jeudi 28 janvier, pour répondre aux critiques. Il disait "comprendre" la méfiance dont son groupe fait l'objet et il avait insisté sur le fait qu'il souhaitait rester dans cet esprit mutualiste : "[...] la structure juridique est une mutuelle, donc il n'y aura absolument pas de dépassement d'honoraires d'ailleurs l'établissement est un établissement privé à but non lucratif et donc il est interdit de faire des dépassements".

Quant à la préemption, Bernard Bensaid laissait déjà entendre qu'il y aurait des suites devant la justice : c'est une mesure expliquait-il "qui n'est pas pour accompagner l'établissement, qui a besoin d'énormément de travaux" mais "une préemption pour bloquer le système" puisque la Métro préempte "en-dessous du prix" et "ça c'est une très mauvaise chose pour l'établissement qui a besoin de beaucoup d'investissements".

Pour rappel, le 9 octobre dernier, le Groupe Hospitalier Mutualiste (GHM) avait été vendu par les mutuelles Aésio et la Mutualité française de l'Isère (MFI) au groupe Doctegestio, récemment rebaptisé "Avec".