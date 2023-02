Groupuscules d'extrême droite : le Conseil municipal de Poitiers demande leur dissolution après une agression

L'ensemble des élus du Conseil municipal de Poitiers publie ce jeudi 9 février un communiqué dénonçant toute action violente de groupuscules dit "nationalistes" et "ultra-violents". Cela fait suite à l'ouverture d'une enquête à Poitiers pour une agression sur la place du marché Notre-Dame le 31 janvier . "Des individus de groupes d’extrême-droite ont attaqué un bar du centre-ville et des jeunes poitevins qui étaient en terrasse", résume le communiqué.

La mairie de Poitiers demande la dissolution de ces groupes

Dénonçant des "intimidations et actes de violence" le Conseil municipal se dit déterminé à mettre tout en œuvre pour éviter que cela ne se reproduise. Les élus demandent par ailleurs "au Gouvernement de prononcer la dissolution de ces groupes afin de protéger les poitevines et les poitevins".

Les signataires sont : Coralie Breuillé-Jean, Présidente du groupe « Communiste Républicain et Citoyen »; Zoé Lorioux-Chevallier, Présidente du groupe « Génération.s solidaire et écologique »; Hélène Paumier et Pierre Nenez, co-présidents du groupe Poitiers Collectif; François Blanchard, Président de « Poitiers, l’avenir s’écrit à taille humaine »; Anthony Brottier, Président du groupe « Notre priorité, c’est vous ! » et Léonore Moncond’huy, Maire de Poitiers