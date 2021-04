Gruissan : un Toulousain en perdition passe la nuit sur sa planche à voile avant d'être secouru

Il a eu beaucoup de chance. Ce Toulousain venu pratiquer la planche à voile ce weekend au large de Gruissan a passé la nuit en mer, en perdition sur sa planche.

D'importants moyens pour le retrouver

Des amis ont donné l'alerte en milieu d'après-midi ce samedi. Les vedettes de la SNSM de Gruissan et de Port-La Nouvelle mais également la gendarmerie maritime et l'hélicoptère Dragon 66 de la Sécurité civile ont été déployés pour tenter de retrouver cet homme rapporte L'Indépendant. Après une nuit de recherches, ce Toulousain âgé de 50 ans a finalement été retrouvé sain et sauf ce dimanche matin. Il a dérivé au large sur près de 10 kilomètres avant d'être retrouvé.

Le véliplanchiste a été pris en charge conscient mais en hypothermie et transporté à l'hôpital à Narbonne.