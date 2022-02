Tours : le principal suspect du meurtre de l'allée Ambroise Parée a été placé en détention provisoire

Le principal suspect du coup de couteau mortel porté sur un homme de 45 ans dans la nuit de mardi à mercredi allée Ambroise Paré à Tours a été placé en détention provisoire ce jeudi soir. Le drame s'est déroulé dans un appartement. A l'origine, une dispute sur fond d'alcool et de cocaïne.

Le principal suspect du coup de couteau mortel porté sur un homme de 45 ans dans la nuit de mardi à mercredi allée Ambroise Paré à Tours a été placé en détention provisoire ce jeudi soir. Il a été mis en examen pour meurtre commis sous l'emprise de stupéfiants. L'auteur présumé des faits est âgé de 33 ans. Le drame s'est déroulé dans un appartement. A l'origine, une dispute sur fond de consommation d'alcool et de cocaïne.

Selon les premiers éléments de l’enquête, c'est au cours d’une dispute pour un motif qui reste à déterminer que l’homme âgé de 33 ans a porté un coup de couteau à la victime, qui s’est effondré immédiatement. Selon le procureur de la république de Tours, l’auteur des faits a trainé la victime dans l’escalier avant de l’abandonner dans le hall de l'immeuble et de s’enfermer dans l’appartement jusqu’à l’arrivée des services de police.

Un couteau avec une lame de 11.5 cm a été saisi sur place. Le principal suspect est connu des services de justice pour avoir été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel pour des faits commis en 2010 et 2011 de conduite sous l’emprise de stupéfiants et en 2021 pour des faits d’outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique et outrage sexiste. Tout au long de sa garde à vue, l'auteur présumé des faits a refusé d’être entendu par les enquêteurs.

En fin d'après-midi ce jeudi, il a été mis en examen pour meurtre commis sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire. Le deuxième individu, qui avait avisé les secours, a été laissé libre à l’issue de sa garde à vue dans l’attente de la poursuite des investigations.