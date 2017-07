Guebwiller : ivre, il tente de forcer le passage après les festivités du 13 juillet, pas de blessé

Un homme de 35 ans est en garde à vue à Guebwiller. Lors des festivités du 13 juillet, pressé de rentrer chez lui, au volant de sa voiture, il a tenté de forcer le passage dans une zone piétonne. Il a été maîtrisé par les passants qui l'ont remis aux gendarmes. L'homme était très alcoolisé.

Une Guebwillerois de 35 ans est placé en garde à vue chez les gendarmes. Jeudi soir, peu après 23 heures, après les festivités du 13 juillet, pressé de rentrer chez lui, au volant de sa voiture, il a tenté de forcer le passage à travers la foule. Ça s'est passé place de la République à Guebwiller, dans une zone piétonne où il y avait beaucoup de monde et de nombreuses familles.

Maitrisé par les passants puis remis aux gendarmes

L'homme roulait à près de 30 km/h . Il a fait quelques mètres et a été arrêté par des passants qui l'ont maitrisé avant l'arrivée des gendarmes. Très agité, il a sorti une lame de rasoir. Heureusement, n'y a pas eu de blessé. Fortement alcoolisé, il a été placé en cellule de dégrisement et a été entendu ce vendredi matin par les militaires. L'homme avait déjà fait l'objet d'une suspension de permis. Il sera poursuivi pour récidive de conduite en état d'ébriété, mise en danger d'autrui et conduite malgré l'annulation de son permis. Il doit-être présenté demain, au parquet. C'est le PSIG d'Ensisheim, les gendarmes de Soultz et Guebwiller qui sont intervenus.

13 juillet agité en zone gendarmerie , 400 appels au centre opérationnel

Lors de la soirée du 13 juillet, le centre opérationnel de gendarmerie a reçu près de 400 appels pour des tapages nocturnes ou pour des états d'ivresse. Ce vendredi matin à Orbey, des boites aux lettres ont explosé à cause de pétards. Des plaintes ont été déposées.