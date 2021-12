Guéméné-Penfao : 400 veaux périssent dans l'incendie d'une ferme

Un incendie a piégé et tué 400 veaux dans un bâtiment agricole vendredi après-midi à Guéméné-Penfao en Loire-Atlantique. Une femme et son enfant ont été incommodés par les fumées et hospitalisés.