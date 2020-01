Guérande : un EHPAD fermé pendant plusieurs semaines après un incendie

75 résidents d'une maison de retraite ont du être évacués, ce samedi à Guérande, en Loire-Atlantique, après qu'un incendie s'est déclaré en début de matinée. Les secours, qui ont éteint le feu et orienté les pensionnaires vers un gymnase dans l'urgence, sont en train de les reloger.

Guérande, France

Un incendie s'est déclaré, ce samedi aux alentours de 8 heures, dans un EHPAD privé situé à Guérande, en Loire-Atlantique. Dans la foulée, un important dispositif de secours a été déployé et un périmètre de sécurité mis en place. Les 65 sapeurs-pompiers présents ont évacué tous les résidents du bâtiment.

75 résidents à reloger en urgence et pour plusieurs semaines

Le feu qui a ravagé le hall du bâtiment, les services administratifs et la sécurité incendie, a été rapidement éteint et n'a pas fait de blessé. Trois personnes ont toutefois été transportées au CHU de Saint-Nazaire après avoir inhalé des fumées. Les 75 pensionnaires du lieu ont eux été accueillis dans un gymnase. "On cherche des places disponibles", confie un pompier. En quelques heures, les secours épaulés par la préfecture de Loire-Atlantique ont réussi à répartir les résidents dans plusieurs EHPAD des alentours. Certains vont être accueillis par leur famille. "Il faudra certainement attendre plusieurs semaines avant que les pensionnaires puissent réintégrer l'EHPAD", confie Michel Bergue, le sous-préfet de Saint-Nazaire, présent sur les lieux.