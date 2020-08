Guérande : l'homme blessé dans une station de lavage de voitures est décédé

L'automobiliste qui a été gravement blessé mardi 4 août dans une station de lavage de véhicules à Guérande est décédé à l'hôpital de Saint-Nazaire au lendemain de l'accident. Agé de 78 ans, il s'est retrouvé coincé entre la portière de sa voiture et le portique de la station de lavage.

Le retraité s'est retrouvé coincé entre le portique et la portière de sa voiture

Mercredi soir, au lendemain de l'accident, l'automobiliste est décédé à l'hôpital de Saint-Nazaire où il avait été transporté dans un état critique. Agé de 78 ans, l'homme résidait à la Baule. Mardi matin, il s'est rendu à la station de lavage de voitures d'Intermarché à Guérande. Selon les premiers éléments de l'enquête, il n'aurait pas mis sa voiture automatique en position stop et le véhicule aurait continué à avancer. Le retraité s'est retrouvé coincé entre la portière et le portique de la station de lavage. A l'arrivée des secours, il était en arrêt cardiaque. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes exactes de l'accident.