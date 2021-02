Guérande : six jeunes soupçonnés d'avoir saccagé les stands du festival du livre en Bretagne

Des stands saccagés, le contenu d'une dizaine d'extincteurs répandu dans la salle, des livres dégradés. C'est la scène que les organisateurs du festival du livre en Bretagne découvrent dans la salle des sports de Kerbiniou à Guérande le 23 novembre 2019. Il leur faut tout nettoyer avant d'accueillir le public pour cette 16ème édition du festival. De l'alcool et de la nourriture ont également été dérobés.

Reconnaissent une vingtaine de faits

L'enquête des gendarmes et les opérations de police technique viennent de déboucher sur l'interpellation de six jeunes, âgés de 16 à 17 ans au moment des faits et originaires de la presqu'île guérandaise. En garde à vue, ils reconnaissent d'autres faits commis entre mars 2019 et juin 2020 sur les communes de Saint-Molf, Férel, Assérac et Guérande. Notamment des dégradations dans un cimetière, des vols aggravés, conduite sans permis et autres infractions au code de la route. Le préjudice total s'élève à 75 000 euros. Les six suspects sont convoqués prochainement chez le juge des enfants en vue d'une mise en examen.