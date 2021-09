Guérande : un conducteur déjà recherché par la police prend la fuite lors d'un contrôle routier

Lors d'un contrôle routier ce samedi dans la soirée, un jeune de 21 ans a refusé de se soumettre au contrôle et a pris la fuite dans son véhicule. Avec deux autres occupants à bord, il file à toute vitesse au volant de sa Peugeot 206 pour essayer de semer les forces de l'ordre. Une conduite de "tous les risques" pour éviter d'être interpellé.

Mais au bout de 15 minutes à multiplier les délits, les policiers rattrapent le véhicule et les occupants sont interpellés. Le conducteur est en défaut de permis, et il est déjà recherché pour avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants et toujours sans permis. Il a passé la nuit en garde à vue et doit être présenté devant le tribunal de Saint-Nazaire.