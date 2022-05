Une jeune icaunais de 19 ans, salarié du centre de loisirs de Valravillon, a été mis en examen, la semaine dernière, pour violences sexuelles sur mineur de moins de 15 ans et placé en détention provisoire, a appris France Bleu Auxerre ce lundi 30 mai 2022.

Valravillon : un jeune de 19 ans mis en examen pour violences sexuelles sur mineur et incarcéré

Ca fait depuis plusieurs jours qu'il dort en prison. Un jeune de 19 ans a été mis en examen pour violences sexuelles sur mineur de moins de 15 ans et placé en détention provisoire, la semaine dernière, a appris France Bleu Auxerre, ce lundi 30 mai 2022.

Le prévenu travaillait au centre de loisirs de Valravillon

Ce jeune de 19 ans aurait rencontré la victime, une jeune garçon, en dehors de se activités au sein du centre aéré de Valravillon. La première qu'il voit la victime, c'est au bord d'un terrain de football, il y a plusieurs mois, explique le procureur de la République de Sens, en charge de l'affaire. Les deux personnes se sont vues plusieurs fois, parfois au domicile de la victime, jusqu'à peu de temps avant l'arrestation de l'icaunais de 19 ans, la semaine dernière.

Un suivi psychologique pour le mineur

La victime a le droit, en ce moment, à un suivi psychologique. Pendant ce temps, les gendarmes qui chapeautent l'enquête continuent leurs investigations. Pendant ce temps à Valravillon, le maire, Mahfoud Aomar, reste incrédule. "En tant qu'ancien éducateur, c'est attristant, stressant et malheureux, réagit l'élu au micro de France Bleu Auxerre. La première question qu'on se pose c'est : comment cela a pu arriver ? Ensuite quand on revoit tous les éléments, on se dit qu'on ne pouvait pas savoir que cela allait arriver."

Le prévenu reste en détention provisoire, au moins jusqu'à un premier entretien avec un juge d'instruction. Mais aucune date pour un tel rendez-vous n'a été fixée, selon le parquet de Sens.