Guéret : 2 ans de prison ferme pour le jeune homme violent avec sa compagne de 16 ans

Le tribunal de Guéret a condamné à 2 ans de prison ferme et 1 an de prison avec sursis, le jeune homme qui a violenté sa compagne de 16 ans, enceinte. Les coups auraient commencé au mois de juin et se seraient poursuivis jusqu'au 22 octobre, date à laquelle la jeune femme a porté plainte.